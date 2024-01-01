Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині

Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
На Харківщині російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку. Загинула жінка.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині

Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині

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Теги: війна, росія
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