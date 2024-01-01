Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині

на житлову багатоповерхівку. Загинула жінка.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.



Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.



О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.



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