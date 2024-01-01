Російська авіація скинула бомбу на багатоповерхівку на Харківщині
Сьогодні, 14:52
На Харківщині російська армія скинула авіабомбу на житлову багатоповерхівку. Загинула жінка.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.
Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.
О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні вночі російська ворожа авіація скинула керовану авіабомбу на житловий район м. Куп’янська. Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка.
Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства.
О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.
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