Аварія на Волині: шпиталізували мотоцикліста

Аварія на Волині: шпиталізували мотоцикліста
У селі Текля, що в Ковельському районі на Волині, вчора, 6 квітня, трапилася автопригода.

Про це повідомляє інформагентство Волинські Новини

Зі слів свідків автопригоди, водій двоколісного не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Чоловік отримав тілесні ушкодження.

На місце події викликали поліцію та швидку.

У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики надавали допомогу постраждалому чоловіку. 26-річного мотоцикліста з травмою живота госпіталізували до Ковельської центральної районної лікарні. Чоловік був при свідомості.

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Теги: ДТП, Волинь
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