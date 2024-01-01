Аварія на Волині: шпиталізували мотоцикліста

трапилася автопригода.



Про це повідомляє інформагентство



Зі слів свідків автопригоди, водій двоколісного не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Чоловік отримав тілесні ушкодження.



На місце події викликали поліцію та швидку.



У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики надавали допомогу постраждалому чоловіку. 26-річного мотоцикліста з травмою живота госпіталізували до Ковельської центральної районної лікарні. Чоловік був при свідомості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Текля, що в Ковельському районі на Волині, вчора, 6 квітня,Про це повідомляє інформагентство Волинські Новини Зі слів свідків автопригоди, водій двоколісного не впорався з керуванням та впав з мотоцикла. Чоловік отримав тілесні ушкодження.На місце події викликали поліцію та швидку.У диспетчерській службі Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що медики надавали допомогу постраждалому чоловіку. 26-річного мотоцикліста з травмою живота госпіталізували до Ковельської центральної районної лікарні. Чоловік був при свідомості.

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