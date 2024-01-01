На президентських виборах у Словаччині переміг проросійський кандидат
Сьогодні, 12:57
У суботу, 6 квітня, у Словаччині відбувся другий тур президентських виборів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
За пост президента Словаччини змагалися два кандидати: спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.
Петер Пеллегріні набрав понад 53% голосів.
Іван Корчок вже визнав свою поразку і заявив, що розчарований результатом.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
За пост президента Словаччини змагалися два кандидати: спікер парламенту Петер Пеллегріні від керівної проросійської коаліції Роберта Фіцо та колишній міністр закордонних справ Іван Корчок.
Петер Пеллегріні набрав понад 53% голосів.
Іван Корчок вже визнав свою поразку і заявив, що розчарований результатом.
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