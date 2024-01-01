Автопригода на Волині: машина злетіла у кювет і кілька разів перевернулася





Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



За викликом до місця ДТП прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька.



Рятувальники стабілізували транспортний засіб, відімкнули акумуляторну батарею, за допомогою гідроінструменту відкрили багажник, у якому встановлено газобалонне обладнання, та перекрили подачу газу в паливну систему автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надзвичайна подія трапилася сьогодні близько полудня на дорозі біля села Оздів Луцького району - легковик злетів у кювет і декілька разів перекинувся. Водій зумів вибратися із автівки.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.За викликом доприбуло чергове відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька.Рятувальники стабілізували транспортний засіб, відімкнули акумуляторну батарею, за допомогою гідроінструменту відкрили багажник, у якому встановлено газобалонне обладнання, та перекрили подачу газу в паливну систему автомобіля.

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