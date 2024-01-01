Автопригода на Волині: машина злетіла у кювет і кілька разів перевернулася
Сьогодні, 14:08
Надзвичайна подія трапилася сьогодні близько полудня на дорозі біля села Оздів Луцького району - легковик злетів у кювет і декілька разів перекинувся. Водій зумів вибратися із автівки.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
За викликом до місця ДТП прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька.
Рятувальники стабілізували транспортний засіб, відімкнули акумуляторну батарею, за допомогою гідроінструменту відкрили багажник, у якому встановлено газобалонне обладнання, та перекрили подачу газу в паливну систему автомобіля.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
За викликом до місця ДТП прибуло чергове відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення з Луцька.
Рятувальники стабілізували транспортний засіб, відімкнули акумуляторну батарею, за допомогою гідроінструменту відкрили багажник, у якому встановлено газобалонне обладнання, та перекрили подачу газу в паливну систему автомобіля.
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