Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади
Сьогодні, 11:31
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Герой України військовослужбовцю волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Миколі Синиці.
Петицію на сайті глави держави зареєструвала Альона Станканич.
Як ідеться у петиції, до президента звернулися рідні старшого солдата Синиці Миколи Сергійовича.
Захисник проходив військову службу на посаді механік-водій 2 механізованої роти 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Микола Синиця брав участь у бойових діях на Київщині, Миколаївщині, Житомирщині, Донеччині, Харківщині.
А 13 жовтня 2022 року загинув від вибухових травм, несумісних із життям, у селі Орлянське на Харкіщині.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Петицію на сайті глави держави зареєструвала Альона Станканич.
Як ідеться у петиції, до президента звернулися рідні старшого солдата Синиці Миколи Сергійовича.
Захисник проходив військову службу на посаді механік-водій 2 механізованої роти 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Микола Синиця брав участь у бойових діях на Київщині, Миколаївщині, Житомирщині, Донеччині, Харківщині.
А 13 жовтня 2022 року загинув від вибухових травм, несумісних із життям, у селі Орлянське на Харкіщині.
Підтримати петицію можна за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У дворі будинку на Волині спалахнув автомобіль
Сьогодні, 12:16
Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади
Сьогодні, 11:31
Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону
Сьогодні, 10:47
Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села
Сьогодні, 10:20