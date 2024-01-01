Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади

Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Герой України військовослужбовцю волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Миколі Синиці.



Петицію на сайті глави держави зареєструвала Альона Станканич.



Як ідеться у петиції, до президента звернулися рідні старшого солдата Синиці Миколи Сергійовича.



Захисник проходив військову службу на посаді механік-водій 2 механізованої роти 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.



Микола Синиця брав участь у бойових діях на Київщині, Миколаївщині, Житомирщині, Донеччині, Харківщині.



А 13 жовтня 2022 року загинув від вибухових травм, несумісних із життям, у селі Орлянське на Харкіщині.



Підтримати петицію можна за цим посиланням.



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