Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади

Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади
Триває збір підписів під петицією до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння посмертно звання Герой України військовослужбовцю волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Миколі Синиці.

Петицію на сайті глави держави зареєструвала Альона Станканич.

Як ідеться у петиції, до президента звернулися рідні старшого солдата Синиці Миколи Сергійовича.

Захисник проходив військову службу на посаді механік-водій 2 механізованої роти 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

Микола Синиця брав участь у бойових діях на Київщині, Миколаївщині, Житомирщині, Донеччині, Харківщині.

А 13 жовтня 2022 року загинув від вибухових травм, несумісних із життям, у селі Орлянське на Харкіщині.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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