Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села

Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села

У містечку Любешів на Волині сьогодні, 7 квітня, зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Бурдака.

Про це у телеграмі повідомляє Любешівська селищна рада.

«Сьогодні, 7 квітня, очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом Олександра Бурдака, жителя села Седлище. Про більш детальну інформацію щодо поховання Героя буде повідомлено додатково, коли кортеж вирушить з Луцька», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 4 квітня від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області, помер старший сержант Бурдак Олександр Вікторович, 1988 року народження, житель села Седлище.

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Теги: загиблі, війна
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