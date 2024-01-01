Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села
Сьогодні, 10:20
У містечку Любешів на Волині сьогодні, 7 квітня, зустрічатимуть скорботний кортеж із тілом Героя Олександра Бурдака.
Про це у телеграмі повідомляє Любешівська селищна рада.
«Сьогодні, 7 квітня, очікуємо на прибуття скорботного кортежу з тілом Олександра Бурдака, жителя села Седлище. Про більш детальну інформацію щодо поховання Героя буде повідомлено додатково, коли кортеж вирушить з Луцька», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 квітня від тяжких поранень, отриманих при виконанні бойового завдання на території Запорізької області, помер старший сержант Бурдак Олександр Вікторович, 1988 року народження, житель села Седлище.
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