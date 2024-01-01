ЗСУ знищили всі «шахеди», якими росіяни атакували цієї ночі
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У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму та 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).
Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
«Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!» - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.
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Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
«Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!» - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.
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