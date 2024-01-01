ЗСУ знищили всі «шахеди», якими росіяни атакували цієї ночі

17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим).



Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.



В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.



«Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!» - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 7 квітня 2024 року ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-31 з окупованої Луганщини, балістичною ракетою «Іскандер-М» з Криму таіз мису Чауда (Крим).Про це у телеграмі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенантДо відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.В результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито 17 ворожих ударних безпілотників «Shahed-131/136» у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях.«Дякую захисникам неба за бойову роботу! Разом – до перемоги!» - зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ.

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