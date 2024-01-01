Двоє волинян намагались ввезти в Україну автомобілі з підробленими документами

Двоє волинян намагались ввезти в Україну автомобілі з підробленими документами
Львівські митники викрили чергову схему незаконного переміщення легковиків.

Про це повідомила Львівська митниця.

Двоє мешканців Волинської області віком 62 і 28 років, прибули в пункт пропуску «Грушів – Будомєж» з метою переміщення через митний кордон України легкових автомобілів «FORD ESCAPE», «MAZDA CX-5», «TOYOTA COROLLA CROSS», «ACURA», придбаних за кордоном для українських громадян.

Однак під час перевірки законності перевезення авто, працівники митниці з’ясували, що довіреності на транспортні засоби є підробленими.

За інформацією нотаріуса, прізвище якої фігурує у документах в першому епізоді: «Дії щодо видачі довіреності, нею не вчинялися, особи, які в неї оформляли документи, їй не відомі».

Щодо автомобілів «TOYOTA» та «ACURA», то за запитом Львівської митниці в одному з регіональних управлінь Мін’юсту повідомили: діяльність нотаріусів, які, начебто, «видали» довіреності, зупинена, а робоче місце одного з них знаходиться на тимчасово окупованій території.

За цими фактами складено адмінпротоколи, відповідно до за ч.1 ст. 483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) МКУ.
Транспортні засоби тимчасово вилучено. Невдовзі справи будуть розглядатися в суді.
Двоє волинян намагались ввезти в Україну автомобілі з підробленими документами

Також вирішується питання щодо повідомлення в правоохоронні органи,
за ознаками злочину, передбаченого ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Двоє волинян намагались ввезти в Україну автомобілі з підробленими документами

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Теги: Львівська митниця, легковики, волиняни
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