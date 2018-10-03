На Волині пенсіонер, який вкрав у жінки велосипед, ледве не потрапив у в'язницю





Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, пишуть



Крадіжка сталася вдень 22 грудня минулого року в селищі Маневичі. Поблизу приміщення готельно-ресторанного комплексу на проспекті Волі, 7 Петро Д. вкрав велосипед VORTEX SITY, завдавши потерпілій збитків на 4800 гривень.



Про крадія відомо, що він народився у селі Світле Ковельського району та є пенсіонером. Петро Д. визнав свою вину, повідомивши суду, що після крадіжки заховав велосипед у господарській будівлі поблизу місця проживання.



Суд, врахувавши думку потерпілої, яка просила суворо не карати крадія, замінив для пенсіонера реальний п’ятирічний термін покарання умовним на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Умовним терміном покарання на два роки відбувся пенсіонер, який на Волині вкрав у жінки велосипед.Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, пишуть Волинські новини Крадіжка сталася вдень 22 грудня минулого року в селищі Маневичі. Поблизу приміщення готельно-ресторанного комплексу на проспекті Волі, 7 Петро Д. вкрав велосипед VORTEX SITY, завдавши потерпілій збитків на 4800 гривень.Про крадія відомо, що він народився у селі Світле Ковельського району та є пенсіонером.. визнав свою вину, повідомивши суду, що після крадіжки заховав велосипед у господарській будівлі поблизу місця проживання.Суд, врахувавши думку потерпілої, яка просила суворо не карати крадія, замінив для пенсіонера реальний п’ятирічний термін покарання умовним на два роки.

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