На Волині пенсіонер, який вкрав у жінки велосипед, ледве не потрапив у в'язницю

На Волині пенсіонер, який вкрав у жінки велосипед, ледве не потрапив у в'язницю
Умовним терміном покарання на два роки відбувся пенсіонер, який на Волині вкрав у жінки велосипед.

Відповідний вирок ухвалив Маневицький районний суд, пишуть Волинські новини.

Крадіжка сталася вдень 22 грудня минулого року в селищі Маневичі. Поблизу приміщення готельно-ресторанного комплексу на проспекті Волі, 7 Петро Д. вкрав велосипед VORTEX SITY, завдавши потерпілій збитків на 4800 гривень.

Про крадія відомо, що він народився у селі Світле Ковельського району та є пенсіонером. Петро Д. визнав свою вину, повідомивши суду, що після крадіжки заховав велосипед у господарській будівлі поблизу місця проживання.

Суд, врахувавши думку потерпілої, яка просила суворо не карати крадія, замінив для пенсіонера реальний п’ятирічний термін покарання умовним на два роки.

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Теги: Волинь, пенсіонер, крадіжка, суд
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