Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

Володимир Зеленський спілкується з депутатами, аби закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.



Про це Зеленський сказав в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, пише



"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...



Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.



А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?", - йдеться в повідомленні.



Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентспілкується з депутатами, аби закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.Про це Зеленський сказав в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, пише Українська правда "Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?", - йдеться в повідомленні.Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію