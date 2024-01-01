7 квітня на Волині: гортаючи календар

7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні своє особисте свято – день народження відзначає луцький музикант Петро Свіст.

Також святкують день народження журналістка Олена Кузьмич (на фото). Вітаємо всіх зі святом, зичимо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

7 квітня іменини відзначають власники таких імен: Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Акуліна, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

Також 7 квітня у світі відзначають День здоров’я, а ті віряни, які дотримуються старого Юліанського календаря, святкують Благовіщення святої Богородиці.

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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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