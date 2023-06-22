У селі під Луцьком десятикласник стріляв з пістолета

У селі під Луцьком десятикласник стріляв з пістолета
В обласному центрі Волині за стрільбу з пневматичного пістолета судили учня десятого класу школи в селі під Луцьком.

Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що правопорушення трапилося ввечері 17 лютого у Підгайцях. Поблизу будинку №28 на вулиці Шкільній учень десятого класу НВК «Підгайцівський ліцей» Ярослав У. здійснював постріли з пневматичного пістолета «Макаров» калібру 4,5 мм. Таким чином він порушував громадський порядок та спокій громадян.

У судовому засіданні школяр свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю та просив суворо не карати. Він зазначив, що протиправність своєї поведінки усвідомлює.

Суд встановив, що на момент вчинення адміністративного правопорушення хлопець перебував у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

Зрештою, суд визнав винним Ярослава У. у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.

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Теги: пістолет, школяр, Волинь
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