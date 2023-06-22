У селі під Луцьком десятикласник стріляв з пістолета
Сьогодні, 04:03
В обласному центрі Волині за стрільбу з пневматичного пістолета судили учня десятого класу школи в селі під Луцьком.
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що правопорушення трапилося ввечері 17 лютого у Підгайцях. Поблизу будинку №28 на вулиці Шкільній учень десятого класу НВК «Підгайцівський ліцей» Ярослав У. здійснював постріли з пневматичного пістолета «Макаров» калібру 4,5 мм. Таким чином він порушував громадський порядок та спокій громадян.
У судовому засіданні школяр свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю та просив суворо не карати. Він зазначив, що протиправність своєї поведінки усвідомлює.
Суд встановив, що на момент вчинення адміністративного правопорушення хлопець перебував у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Зрештою, суд визнав винним Ярослава У. у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.
З матеріалів справи відомо, що правопорушення трапилося ввечері 17 лютого у Підгайцях. Поблизу будинку №28 на вулиці Шкільній учень десятого класу НВК «Підгайцівський ліцей» Ярослав У. здійснював постріли з пневматичного пістолета «Макаров» калібру 4,5 мм. Таким чином він порушував громадський порядок та спокій громадян.
У судовому засіданні школяр свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю та просив суворо не карати. Він зазначив, що протиправність своєї поведінки усвідомлює.
Суд встановив, що на момент вчинення адміністративного правопорушення хлопець перебував у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Зрештою, суд визнав винним Ярослава У. у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком десятикласник стріляв з пістолета
Сьогодні, 04:03
7 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки – для захисту
06 квітень, 23:18
У Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло через наслідки нових атак росіян
06 квітень, 22:38