У селі під Луцьком десятикласник стріляв з пістолета





Про це стало відомо з постанови Луцького міськрайонного суду, пишуть



З матеріалів справи відомо, що правопорушення трапилося ввечері 17 лютого у Підгайцях. Поблизу будинку №28 на вулиці Шкільній учень десятого класу НВК «Підгайцівський ліцей» Ярослав У. здійснював постріли з пневматичного пістолета «Макаров» калібру 4,5 мм. Таким чином він порушував громадський порядок та спокій громадян.



У судовому засіданні школяр свою вину в інкримінованому правопорушенні визнав повністю та просив суворо не карати. Він зазначив, що протиправність своєї поведінки усвідомлює.



Суд встановив, що на момент вчинення адміністративного правопорушення хлопець перебував у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.



Зрештою, суд визнав винним Ярослава У. у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.173 КУпАП, та застосував до нього захід впливу у вигляді попередження.

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