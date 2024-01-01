Зеленський: для контрнаступу в нас немає снарядів, тільки – для захисту





Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє



"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, все чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є", - сказав Зеленський.



Він додав, що для зриву контрнаступальних дій росіян відповідної зброї, теж не вистачає.



"Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, працювати по їх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає", - зазначив президент.



Ініціатива Чехії



Нагадаємо, російські війська зараз випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ. Це більш ніж удвічі перевищує показник наприкінці січня, коли Київ попередив союзників, що співвідношення складає три до одного.



На початку 2024 року президент Чехії Петро Павло заявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.



Країни-учасники ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів.



Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в українських військ немає снарядів, щоб почати контрнаступальні дії. Боєприпасів вистачає лише для захисту.Про це розповів президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю."Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави є кілька ініціатив, які почали працювати, і до нас надходить зброя. У бригад, які на напруженіших напрямках, все чесно розприділяється. Без любимчиків. Сьогодні все це є", - сказав Зеленський.Він додав, що для зриву контрнаступальних дій росіян відповідної зброї, теж не вистачає."Що стосується зриву їх дій в тому чи іншому напрямку, наприклад, працювати по їх аеродромах чи літаках, складах чи базах, то для цього є відповідний снаряд далекобійний чи зброя. Але цього нам не вистачає", - зазначив президент.Нагадаємо, російські війська зараз випускають у сім разів більше снарядів, ніж ЗСУ. Це більш ніж удвічі перевищує показник наприкінці січня, коли Київ попередив союзників, що співвідношення складає три до одного.На початку 2024 року президент Чехіїзаявив про 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського Союзу, але погодилися продати їх. Йдеться про 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч - калібру 122 мм.Країни-учасники ініціативи Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України підписали угоду, в рамках якої ЗСУ отримають 1 млн боєприпасів.Водночас, прем'єр-міністр Українизаявив, що Україна розраховує на постачання першої партії артилерійських боєприпасів з чеської ініціативи вже у квітні.

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