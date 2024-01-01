Курс валют у Луцьку на 7 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.66, а продають за 43.00.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.82, а продають за 9.92.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 7 квітня готівковий курс долара становить 39.03, продають його за 39.50.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.66, а продають за 43.00.Щодо польського злотого, то його купують за 9.82, а продають за 9.92.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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