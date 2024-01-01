Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону

Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону
Відомий артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) зі своєю командою записав зворушливу відеоподяку за захист військовослужбовцям Волинського прикордонного загону.

Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

У відео Андрій Данилко подякував бійцям Волинського прикордонного загону, які зі зброєю в руках боронять Україну на фронті. Адже завдяки воїнам артисти мають змогу підтримувати цивільних у тилу.



«Пишаємося прикордонниками Волинського загону та усіма захисниками, які нині боронять українську землю від російського ворога. Вдячні Вєрці Сердючці за слова підтримки!» - зазначили у Держприкордонслужбі.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: прикордонники, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади
Сьогодні, 11:31
Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону
Сьогодні, 10:47
Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села
Сьогодні, 10:20
ЗСУ знищили всі «шахеди», якими росіяни атакували цієї ночі
Сьогодні, 09:45
Курс валют у Луцьку на 7 квітня
Сьогодні, 09:04
Схожі новини
Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу Нові бійці Волинського прикордонного загону склали присягу
05 квітень, 17:45
Навколо – гори ворожих трупів, - прикордонник із Волині про бої в Авдіївці Навколо – гори ворожих трупів, - прикордонник із Волині про бої в Авдіївці
07 березень, 15:49
«Те, що ви робите, це - неймовірно», - голова ДПСУ до волинських прикордонників в Авдіївці «Те, що ви робите, це - неймовірно», - голова ДПСУ до волинських прикордонників в Авдіївці
16 лютий, 17:32
З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці З’явилося відео, як волинські прикордонники тримають оборону в Авдіївці
16 лютий, 14:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленського просять присвоїти найвищу нагороду посмертно воїну 14-ї бригади
Сьогодні, 11:31
 0
Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону
Сьогодні, 10:47
 0
Тіло полеглого волинянина сьогодні привезуть до рідного села
Сьогодні, 10:20
 0
ЗСУ знищили всі «шахеди», якими росіяни атакували цієї ночі
Сьогодні, 09:45
 0
Курс валют у Луцьку на 7 квітня
Сьогодні, 09:04
 0
Медіа
відео
1/8