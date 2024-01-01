Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону

Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) зі своєю командою записав зворушливу відеоподяку за захист військовослужбовцям Волинського прикордонного загону.



Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.



У відео Андрій Данилко подякував бійцям Волинського прикордонного загону, які зі зброєю в руках боронять Україну на фронті. Адже завдяки воїнам артисти мають змогу підтримувати цивільних у тилу.







«Пишаємося прикордонниками Волинського загону та усіма захисниками, які нині боронять українську землю від російського ворога. Вдячні Вєрці Сердючці за слова підтримки!» - зазначили у Держприкордонслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відомий артист(Вєрка Сердючка) зі своєю командою записав зворушливу відеоподяку за захистПро це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.У відео Андрій Данилко подякував бійцям Волинського прикордонного загону, які зі зброєю в руках боронять Україну на фронті. Адже завдяки воїнам артисти мають змогу підтримувати цивільних у тилу.«Пишаємося прикордонниками Волинського загону та усіма захисниками, які нині боронять українську землю від російського ворога. Вдячні Вєрці Сердючці за слова підтримки!» - зазначили у Держприкордонслужбі.

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