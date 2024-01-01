Вєрка Сердючка подякувала прикордонникам Волинського загону
Сьогодні, 10:47
Відомий артист Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) зі своєю командою записав зворушливу відеоподяку за захист військовослужбовцям Волинського прикордонного загону.
Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У відео Андрій Данилко подякував бійцям Волинського прикордонного загону, які зі зброєю в руках боронять Україну на фронті. Адже завдяки воїнам артисти мають змогу підтримувати цивільних у тилу.
«Пишаємося прикордонниками Волинського загону та усіма захисниками, які нині боронять українську землю від російського ворога. Вдячні Вєрці Сердючці за слова підтримки!» - зазначили у Держприкордонслужбі.
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Про це у фейсбуці повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У відео Андрій Данилко подякував бійцям Волинського прикордонного загону, які зі зброєю в руках боронять Україну на фронті. Адже завдяки воїнам артисти мають змогу підтримувати цивільних у тилу.
«Пишаємося прикордонниками Волинського загону та усіма захисниками, які нині боронять українську землю від російського ворога. Вдячні Вєрці Сердючці за слова підтримки!» - зазначили у Держприкордонслужбі.
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