У дворі будинку на Волині спалахнув автомобіль
Сьогодні, 12:16
У місті Ківерцях на Волині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення про загоряння легкового автомобіля на подвір'ї приватного домоволодіння надійшло на лінію 101 вчора, 6 квітня, о 14:08. За 5 хвилин до місця події прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. О 14:21 вони оперативно ліквідували полум'я, що виникло в моторному відсіку.
За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи. Вогнем знищені дві фари та електромережа автомобіля, пошкоджений моторний відсік і капот транспортного засобу.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Повідомлення про загоряння легкового автомобіля на подвір'ї приватного домоволодіння надійшло на лінію 101 вчора, 6 квітня, о 14:08. За 5 хвилин до місця події прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. О 14:21 вони оперативно ліквідували полум'я, що виникло в моторному відсіку.
За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи. Вогнем знищені дві фари та електромережа автомобіля, пошкоджений моторний відсік і капот транспортного засобу.
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