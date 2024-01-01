У дворі будинку на Волині спалахнув автомобіль

У дворі будинку на Волині спалахнув автомобіль
У місті Ківерцях на Волині рятувальники ліквідували пожежу легкового автомобіля.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Повідомлення про загоряння легкового автомобіля на подвір'ї приватного домоволодіння надійшло на лінію 101 вчора, 6 квітня, о 14:08. За 5 хвилин до місця події прибули рятувальники 6 ДПРЧ м. Ківерці. О 14:21 вони оперативно ліквідували полум'я, що виникло в моторному відсіку.

За попередніми даними, пожежа трапилася через несправність електричної системи. Вогнем знищені дві фари та електромережа автомобіля, пошкоджений моторний відсік і капот транспортного засобу.
У дворі будинку на Волині спалахнув автомобіль

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Теги: пожежа, Волинь
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