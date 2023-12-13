У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
Сьогодні, 16:26
«Орбан, пішов геть!»: тисячі протестувальників біля будівлі парламенту у Будапешті вимагали відставки угорського прем'єр-міністра.
Про це пише Bloomberg.
Це вже друга масова акція проти уряду Орбана за останні кілька тижнів.
Протести розпочалися після того, як колишній однопартієць Орбана Петер Мадьяр розповів про корупцію в уряді та оприлюднив аудіозапис, який це підтверджує
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Про це пише Bloomberg.
Це вже друга масова акція проти уряду Орбана за останні кілька тижнів.
Протести розпочалися після того, як колишній однопартієць Орбана Петер Мадьяр розповів про корупцію в уряді та оприлюднив аудіозапис, який це підтверджує
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