У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
«Орбан, пішов геть!»: тисячі протестувальників біля будівлі парламенту у Будапешті вимагали відставки угорського прем'єр-міністра.

Про це пише Bloomberg.

Це вже друга масова акція проти уряду Орбана за останні кілька тижнів.

У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана


Протести розпочалися після того, як колишній однопартієць Орбана Петер Мадьяр розповів про корупцію в уряді та оприлюднив аудіозапис, який це підтверджує

У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана
У Будапешті – багатотисячні протести проти Орбана

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Теги: Угорщина, політика
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