Є кілька сприятливих днів: коли садити картоплю у 2024 році для великого урожаю





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Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8-10 градусів протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. На Волинь вже прийшло тепло, проте у квітні прогнозують постійні дощі. Тому агрономи не радять спішити.



Більш пізні сорти картоплі - Астерікс, Журавинка, Зірниця, Здабиток, Лорх, Сатурна, Чайка, Атлант, висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.



Професійні картоплярі радять не садити картоплю пізніше середини травня. Не варто сподіватися на великий врожай, якщо у час садіння картоплі буде сильна спека.



Як пише видання, картопля любить тепло, тому варто її садити в той час, коли упродовж кількох днів спостерігатиметься стійке, хоча б десятиградусне тепло. А краще, щоб самий ґрунт прогрівся до цієї температури. Зазвичай це буває у квітні. Але, звісно, Україна велика і в деяких регіонах, як от на рівнинній частині Закарпатської області та в південних областях, цей період може настати трохи раніше.



Швидкість сходів буде також залежати від того, як пророщена картопля. Кожен досвідчений аграрник скаже, що якісний пророщений насіннєвий матеріал дасть на 1-2 тижні скоріші сходи.



Сприятливі дні для висадки картоплі у 2024 році

Посівний календар показує такі сприятливі дні, коли садити картоплю у 2024 році:



у квітні — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 числа,

у травні — 3, 4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30 та 31 числа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Картопля – другий хліб волинян. Родючий ґрунт і правильний догляд - ключові фактори для вирощування великого врожаю картоплі. Також дехто радить садити бульбу в сприятливий день, дотримуючись місячного календаря.Про це пише pmg.ua Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8-10 градусів протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. На Волинь вже прийшло тепло, проте у квітні прогнозують постійні дощі. Тому агрономи не радять спішити.Більш пізні сорти картоплі - Астерікс, Журавинка, Зірниця, Здабиток, Лорх, Сатурна, Чайка, Атлант, висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.Професійні картоплярі радять не садити картоплю пізніше середини травня. Не варто сподіватися на великий врожай, якщо у час садіння картоплі буде сильна спека.Як пише видання, картопля любить тепло, тому варто її садити в той час, коли упродовж кількох днів спостерігатиметься стійке, хоча б десятиградусне тепло. А краще, щоб самий ґрунт прогрівся до цієї температури. Зазвичай це буває у квітні. Але, звісно, Україна велика і в деяких регіонах, як от на рівнинній частині Закарпатської області та в південних областях, цей період може настати трохи раніше.Швидкість сходів буде також залежати від того, як пророщена картопля. Кожен досвідчений аграрник скаже, що якісний пророщений насіннєвий матеріал дасть на 1-2 тижні скоріші сходи.Сприятливі дні для висадки картоплі у 2024 роціПосівний календар показує такі сприятливі дні, коли садити картоплю у 2024 році:у квітні — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 числа,у травні — 3, 4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30 та 31 числа.

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