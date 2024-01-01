Є кілька сприятливих днів: коли садити картоплю у 2024 році для великого урожаю
Сьогодні, 05:14
Картопля – другий хліб волинян. Родючий ґрунт і правильний догляд - ключові фактори для вирощування великого врожаю картоплі. Також дехто радить садити бульбу в сприятливий день, дотримуючись місячного календаря.
Про це пише pmg.ua.
Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8-10 градусів протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. На Волинь вже прийшло тепло, проте у квітні прогнозують постійні дощі. Тому агрономи не радять спішити.
Більш пізні сорти картоплі - Астерікс, Журавинка, Зірниця, Здабиток, Лорх, Сатурна, Чайка, Атлант, висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.
Професійні картоплярі радять не садити картоплю пізніше середини травня. Не варто сподіватися на великий врожай, якщо у час садіння картоплі буде сильна спека.
Як пише видання, картопля любить тепло, тому варто її садити в той час, коли упродовж кількох днів спостерігатиметься стійке, хоча б десятиградусне тепло. А краще, щоб самий ґрунт прогрівся до цієї температури. Зазвичай це буває у квітні. Але, звісно, Україна велика і в деяких регіонах, як от на рівнинній частині Закарпатської області та в південних областях, цей період може настати трохи раніше.
Швидкість сходів буде також залежати від того, як пророщена картопля. Кожен досвідчений аграрник скаже, що якісний пророщений насіннєвий матеріал дасть на 1-2 тижні скоріші сходи.
Сприятливі дні для висадки картоплі у 2024 році
Посівний календар показує такі сприятливі дні, коли садити картоплю у 2024 році:
у квітні — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 числа,
у травні — 3, 4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30 та 31 числа.
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Про це пише pmg.ua.
Фахівці радять висаджувати картоплю тоді, коли середньодобова температура становить 8-10 градусів протягом кількох днів, а ґрунт прогрівається до 7 градусів на глибину не менше 10-12 см. На Волинь вже прийшло тепло, проте у квітні прогнозують постійні дощі. Тому агрономи не радять спішити.
Більш пізні сорти картоплі - Астерікс, Журавинка, Зірниця, Здабиток, Лорх, Сатурна, Чайка, Атлант, висаджують в кінці квітня-травні, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 6-8 градусів тепла у південних районах, а у більш холодному кліматі - до 10-12 градусів тепла.
Професійні картоплярі радять не садити картоплю пізніше середини травня. Не варто сподіватися на великий врожай, якщо у час садіння картоплі буде сильна спека.
Як пише видання, картопля любить тепло, тому варто її садити в той час, коли упродовж кількох днів спостерігатиметься стійке, хоча б десятиградусне тепло. А краще, щоб самий ґрунт прогрівся до цієї температури. Зазвичай це буває у квітні. Але, звісно, Україна велика і в деяких регіонах, як от на рівнинній частині Закарпатської області та в південних областях, цей період може настати трохи раніше.
Швидкість сходів буде також залежати від того, як пророщена картопля. Кожен досвідчений аграрник скаже, що якісний пророщений насіннєвий матеріал дасть на 1-2 тижні скоріші сходи.
Сприятливі дні для висадки картоплі у 2024 році
Посівний календар показує такі сприятливі дні, коли садити картоплю у 2024 році:
у квітні — 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 29, 30 числа,
у травні — 3, 4, 7, 11, 12, 13, 26, 27, 30 та 31 числа.
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