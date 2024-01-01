На «Ягодині» волонтер з липовою довідкою ВЛК хотів виїхати за кордон: як його покарав суд

На «Ягодині» волонтер з липовою довідкою ВЛК хотів виїхати за кордон: як його покарав суд
На Волині судили волонтера та підприємця з Києва, який за допомогою підроблених документів намагався виїхати за кордон. Любомльський районний суд ухвалив вирок, призначивши чоловіку умовне покарання.

Як ідеться у матеріалах справи, киянин Тарас Ц. домовився з невстановленою особою про виготовлення на його ім’я документів, які дозволяли б йому виїхати за кордон, зокрема тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, передає ІА "Волинські новини".

Невстановлена особа у виготовлених «документах» внесла недостовірні відомості про те, що Тарас Ц. непридатний до військової служби та виключений з військового обліку.

Торік 7 вересня киянин намагався перетнути кордон через пункт пропуску «Ягодин». Він надав підроблені документи прикордонникам, однак ті зрозуміли, що це «липа».

До суду обвинувальний акт надійшов з угодою про визнання винуватості. Зрештою Тарасу Ц. призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі, яке замінили на рік та десять місяців умовного терміну.

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Теги: суд, покарання, ухилянт
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