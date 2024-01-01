На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»

На Волині на бездоріжжі застрягла «швидка»
На Волині рятувальники відбуксирували «швидку», що прямувала за викликом.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

7 квітня о 23:54 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі П'ятикори Локачинської громади автомобіль невідкладної медичної допомоги, що прибув за викликом, застряг на узбіччі ґрунтової дороги.

Допоки фельдшер оглядав жінку, на допомогу медикам прибули рятувальники 15 ДПРЧ селища Локачі.

За допомогою буксирувального тросу вони витягнули автомобіль на ділянку з твердим покриттям. Після надання допомоги хворій, яка не потребувала госпіталізації, медики повернулися до місця розташування.

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Теги: Волинь, швидка, рятувальники
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