Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці, – ЗМІ





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"Українські посадовці заявили, що хоча пошкодження, завдані Москвою, не такі масштабні, вони гірші, ніж взимку 2022-23 років, і очевидно, що зараз мета рф - завдати постійної, непоправної шкоди.



У період з 22 по 29 березня Росія завдала ударів по семи ТЕС - усі в інших регіонах, окрім Києва, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції", - пише газета.



Україна не надала подробиць про масштаби пошкоджень на кожній станції, але посадовці заявили, що деякі з них, у тому числі в Харківській області поблизу російського кордону, були майже повністю зруйновані, додає FT.



"Наша мета - відновити якомога більше до жовтня", - сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.



Група втратила близько 80 відсотків свого виробництва електроенергії в результаті російських атак, здійснених в останній тиждень березня. П'ять теплоелектростанцій ДТЕК були змушені зупинити роботу.



За словами Тімченка, існують плани щодо відновлення роботи деяких підстанцій та великих електростанцій, які не були повністю зруйновані. "За умови відсутності подальших атак, щонайменше 50 відсотків пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі", - сказав він.



"Та ж кількість ракет, що використовувалася під час зимової атаки 2022-23 років, зараз спрямована на п'ять-шість енергетичних об'єктів в одному регіоні", - сказала керівниця відділу комунікацій "Укренерго" Марія Цатурян.



"Росіяни намагаються відключити від електропостачання великі промислові регіони та міста", - сказала вона.



За її словами, менші підстанції, якими управляє "Укренерго", можна захистити від атак за допомогою захисних споруд. Але "дуже важко, якщо не неможливо" захистити великі електростанції, на відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".



Друга важлива відмінність від зими 2022-2023 років полягає в тому, що Росія тепер також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус.



За оцінками ГУР, росія має достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак протягом найближчих тижнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія змінила тактику атак по енергоінфраструктурі України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених, ніж Київ, районах. Деякі об'єкти не зможуть повністю відновити до наступної зими.Про це пише Українська правда з посиланням на Financial Times."Українські посадовці заявили, що хоча пошкодження, завдані Москвою, не такі масштабні, вони гірші, ніж взимку 2022-23 років, і очевидно, що зараз мета рф - завдати постійної, непоправної шкоди.У період з 22 по 29 березня Росія завдала ударів по семи ТЕС - усі в інших регіонах, окрім Києва, який має одну з найкращих систем протиповітряної оборони в країні. Російські ракети також влучили у дві гідроелектростанції", - пише газета.Україна не надала подробиць про масштаби пошкоджень на кожній станції, але посадовці заявили, що деякі з них, у тому числі в Харківській області поблизу російського кордону, були майже повністю зруйновані, додає FT."Наша мета - відновити якомога більше до жовтня", - сказав генеральний директор ДТЕКГрупа втратила близько 80 відсотків свого виробництва електроенергії в результаті російських атак, здійснених в останній тиждень березня. П'ять теплоелектростанцій ДТЕК були змушені зупинити роботу.За словами Тімченка, існують плани щодо відновлення роботи деяких підстанцій та великих електростанцій, які не були повністю зруйновані. "За умови відсутності подальших атак, щонайменше 50 відсотків пошкоджених енергоблоків будуть знову підключені до мережі", - сказав він."Та ж кількість ракет, що використовувалася під час зимової атаки 2022-23 років, зараз спрямована на п'ять-шість енергетичних об'єктів в одному регіоні", - сказала керівниця відділу комунікацій "Укренерго""Росіяни намагаються відключити від електропостачання великі промислові регіони та міста", - сказала вона.За її словами, менші підстанції, якими управляє "Укренерго", можна захистити від атак за допомогою захисних споруд. Але "дуже важко, якщо не неможливо" захистити великі електростанції, на відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".Друга важлива відмінність від зими 2022-2023 років полягає в тому, що Росія тепер також використовує дорогі високоточні балістичні ракети, заявив голова енергетичного комітету ВРЗа оцінками ГУР, росія має достатньо ракет для ще однієї або двох великих атак протягом найближчих тижнів.

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