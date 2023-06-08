Пожежу гасили 15 рятувальників: у Луцькому районі горів житловий будинок

Пожежу гасили 15 рятувальників: у Луцькому районі горів житловий будинок
У Луцькому районі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

Надзвичайна подія трапилася увечері 7 квітня в с. Милуші Луцького району — о 21:50 на лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння в одноповерховому цегляному житловому будинку.

О 21:56 першими за викликом прибули рятувальники 2 ДПРЧ м. Луцька. З'ясувалося, що горіння, яке виникло в коридорі, поширилося на внутрішнє оздоблення стін, перекриття й покрівлю. Тож, на допомогу рятувальникам спрямували працівників 25 та 1 ДПРЧ. Загалом над приборканням пожежі працювали 15 рятувальників, залучено 4 одиниці техніки.

Пожежу локалізували о 22:20, ліквідували о 22:34.

Потерпілих та жертв немає. Попередня причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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Теги: Луцький район, пожежа, будинок
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