Вагнерівці з Білорусі тікають до Африки

Колишні найманці із ПВК «Вагнер», які залишилися у Білорусі, почали переїжджати на Африканський континент.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Як повідомляють учасники українського підпілля в Білорусі, тут спостерігається цікаві процеси. Йдеться про вагнерівців, котрібранців для подальшої участі їх у війні в Україні. Відомо, що на полігонах Білорусі проходять військові вишколи мобілізовані росіяни та ті, що підписали контракт.Втім, інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників ПВК «вагнер». За участь у війні на африканському континенті платять, тому відбувається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці.За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати і з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, із свідчень нашого підпілля так здебільшого і трапляється.