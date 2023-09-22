Вагнерівці з Білорусі тікають до Африки

Вагнерівці з Білорусі тікають до Африки
Колишні найманці із ПВК «Вагнер», які залишилися у Білорусі, почали переїжджати на Африканський континент.

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляють учасники українського підпілля в Білорусі, тут спостерігається цікаві процеси. Йдеться про вагнерівців, котрі працюють інструкторами бранців для подальшої участі їх у війні в Україні. Відомо, що на полігонах Білорусі проходять військові вишколи мобілізовані росіяни та ті, що підписали контракт.

Втім, інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників ПВК «вагнер». За участь у війні на африканському континенті платять, тому відбувається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці.

За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість вагнерівців на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати і з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, із свідчень нашого підпілля так здебільшого і трапляється.

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Теги: Білорусь, вагнерівці
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