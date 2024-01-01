На Волині триматиметься суха погода, - синоптики

погоду на території Волині зумовить поле високого тиску, тож опадів не очікується.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.



9-10 квітня температура вночі 8-13° тепла, вдень – 20-25°.



Проте, вдень 11 квітня територію області буде перетинати холодний атмосферний фронт.



У зв’язку з цим наступними днями стане прохолодніше.



Нічна температура не перевищить 3-8° тепла, денна становитиме 13-18° тепла



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом тижнязумовить поле високого тиску, тож опадів не очікується.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.9-10 квітня температура вночі 8-13° тепла, вдень – 20-25°.Проте, вдень 11 квітня територію області буде перетинати холодний атмосферний фронт.У зв’язку з цим наступними днями стане прохолодніше.Нічна температура не перевищить 3-8° тепла, денна становитиме 13-18° тепла

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