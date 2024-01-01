На Волині триматиметься суха погода, - синоптики

На Волині триматиметься суха погода, - синоптики
Протягом тижня погоду на території Волині зумовить поле високого тиску, тож опадів не очікується.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.

9-10 квітня температура вночі 8-13° тепла, вдень – 20-25°.

Проте, вдень 11 квітня територію області буде перетинати холодний атмосферний фронт.

У зв’язку з цим наступними днями стане прохолодніше.

Нічна температура не перевищить 3-8° тепла, денна становитиме 13-18° тепла
На Волині триматиметься суха погода, - синоптики

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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