У Європі бракує сировини на боєприпаси для України

У Європі бракує сировини на боєприпаси для України
Європейські компанії мають серйозний дефіцит нітроцелюлози, яку використовують для виробництва вибухівки, пороху та твердого ракетного палива.

Про це пише Financial Times.

Така ситуація спричинить труднощі зі збільшенням виробництва боєприпасів, необхідних для поповнення європейських запасів та підтримки України,

Тим часом росія, яка нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Її закупівлі в КНР підскочили з $3,4 млн у 2022 році до $7,18 млн за перші 10 місяців 2023 року. Далі вони продовжили зростати.

Європейські виробники вже шукають альтернативні шляхи поставок, а німецький концерн Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, планує розширювати виробництво.

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Теги: боєприпаси, Україна
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