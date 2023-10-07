У Європі бракує сировини на боєприпаси для України

виробництва вибухівки, пороху та твердого ракетного палива.



Про це пише



Така ситуація спричинить труднощі зі збільшенням виробництва боєприпасів, необхідних для поповнення європейських запасів та підтримки України,



Тим часом росія, яка нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Її закупівлі в КНР підскочили з $3,4 млн у 2022 році до $7,18 млн за перші 10 місяців 2023 року. Далі вони продовжили зростати.



Європейські виробники вже шукають альтернативні шляхи поставок, а німецький концерн Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, планує розширювати виробництво.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Європейські компанії мають серйозний дефіцит нітроцелюлози, яку використовують для, пороху та твердого ракетного палива.Про це пише Financial Times Така ситуація спричинить труднощі зі збільшенням виробництва боєприпасів, необхідних для поповнення європейських запасів та підтримки України,Тим часом росія, яка нарощує виробництво боєприпасів, за останні два роки збільшила імпорт нітроцелюлози з Китаю. Її закупівлі в КНР підскочили з $3,4 млн у 2022 році до $7,18 млн за перші 10 місяців 2023 року. Далі вони продовжили зростати.Європейські виробники вже шукають альтернативні шляхи поставок, а німецький концерн Rheinmetall, чия дочірня компанія Nitrochemie виробляє нітроцелюлозу, планує розширювати виробництво.

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