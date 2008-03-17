На Волині зник 16-річний підліток
Сьогодні, 16:05
Працівники поліції на Волині розшукують 16-річного хлопця, який перестав виходити на зв’язок.
Про це у фейсбуці повідомляє розшук дітей ГУНП Волині.
Працівники Ковельського райуправління поліції розшукують Сахарчука Максима Олександровича (17.03.2008 р.н.), жителя села Старостине.
Хлопець 8 квітня 2024 року перестав виходити на звʼязок та місце знаходження його на даний час не відоме.
«У разі отримання будь-якої інформації про місце перебування неповнолітнього прохання інформувати поліцію за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє розшук дітей ГУНП Волині.
Працівники Ковельського райуправління поліції розшукують Сахарчука Максима Олександровича (17.03.2008 р.н.), жителя села Старостине.
Хлопець 8 квітня 2024 року перестав виходити на звʼязок та місце знаходження його на даний час не відоме.
«У разі отримання будь-якої інформації про місце перебування неповнолітнього прохання інформувати поліцію за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині поховали Героя Юрія Ковальчука
Сьогодні, 16:27
На Волині зник 16-річний підліток
Сьогодні, 16:05
Зеленський провів Ставку: головне питання – Харків, захист міста від російських ударів
Сьогодні, 16:04
У Європі бракує сировини на боєприпаси для України
Сьогодні, 15:59
Через «Устилуг» водій намагався провезти незадекларовані лазерні системи для салонів краси
Сьогодні, 15:45