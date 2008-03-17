На Волині зник 16-річний підліток

розшукують 16-річного хлопця, який перестав виходити на зв’язок.



Про це у фейсбуці повідомляє розшук дітей ГУНП Волині.



Працівники Ковельського райуправління поліції розшукують Сахарчука Максима Олександровича (17.03.2008 р.н.), жителя села Старостине.



Хлопець 8 квітня 2024 року перестав виходити на звʼязок та місце знаходження його на даний час не відоме.



«У разі отримання будь-якої інформації про місце перебування неповнолітнього прохання інформувати поліцію за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції на Волині16-річного хлопця, який перестав виходити на зв’язок.Про це у фейсбуці повідомляє розшук дітей ГУНП Волині.Працівники Ковельського райуправління поліції розшукують(17.03.2008 р.н.), жителя села Старостине.Хлопець 8 квітня 2024 року перестав виходити на звʼязок та місце знаходження його на даний час не відоме.«У разі отримання будь-якої інформації про місце перебування неповнолітнього прохання інформувати поліцію за номерами телефонів (03352) 5-32-84, 0685147424 або 102», - йдеться у повідомленні.

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