11 нетверезих водіїв – за вихідні: у Луцьку чоловік повідомив поліцію, що його друг напідпитку керує авто
Сьогодні, 16:45
Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили також під час комендантської години. Він керував легковиком Hyundai та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 05 проміле.
У Луцьку патрульним надійшов виклик від заявника, який повідомив, що його друг в стані сп’яніння керує авто Volkswagen. Інспектори зупинили легковик, на який вказав громадянин. Під час спілкування у 20-річного керманича патрульні й справді помітили ознаки сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 28 проміле.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Коротко про декількох з них:
У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.
Ще одного нетверезого керманича зупинили також під час комендантської години. Він керував легковиком Hyundai та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 05 проміле.
У Луцьку патрульним надійшов виклик від заявника, який повідомив, що його друг в стані сп’яніння керує авто Volkswagen. Інспектори зупинили легковик, на який вказав громадянин. Під час спілкування у 20-річного керманича патрульні й справді помітили ознаки сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 28 проміле.
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