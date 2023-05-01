11 нетверезих водіїв – за вихідні: у Луцьку чоловік повідомив поліцію, що його друг напідпитку керує авто

Протягом вихідних волинські патрульні задокументували 11 фактів керування транспортними засобами водіями з ознаками сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У Ковелі інспектори під час дії комендантської години зупинили авто Volkswagen. В ході спілкування із водієм, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 0, 76 проміле.Ще одного нетверезого керманича зупинили також під час комендантської години. Він керував легковиком Hyundai та перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Результат — 2, 05 проміле.У Луцьку патрульним надійшов виклик від заявника, який повідомив, що його друг в стані сп’яніння керує авто Volkswagen. Інспектори зупинили легковик, на який вказав громадянин. Під час спілкування у 20-річного керманича патрульні й справді помітили ознаки сп’яніння. Водій пройшов огляд на місці, результат — 1, 28 проміле.