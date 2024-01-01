У Луцьку – пожежа сухостою на Гнідавському болоті

пожежа очерету та сухої рослинності.



Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Для її ліквідації направлено вогнеборців міських пожежних підрозділів №25 та 1, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області - всього 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.



Гасіння пожежі утруднювалось складною болотистою місцевістю, важко було дістатись до осередку пожежі.



Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:52, ліквідація пожежі зафіксована о 17:06.



Причина пожежі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці та інспектори Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 8 квітня, у Луцьку на Гнідавському болоті обідньої пори виниклаПро це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Для її ліквідації направлено вогнеборців міських пожежних підрозділів №25 та 1, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області - всього 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.Гасіння пожежі утруднювалось складною болотистою місцевістю, важко було дістатись до осередку пожежі.Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:52, ліквідація пожежі зафіксована о 17:06.Причина пожежі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці та інспектори Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.

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