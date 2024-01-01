У Луцьку – пожежа сухостою на Гнідавському болоті
Сьогодні, 18:19
Сьогодні, 8 квітня, у Луцьку на Гнідавському болоті обідньої пори виникла пожежа очерету та сухої рослинності.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Для її ліквідації направлено вогнеборців міських пожежних підрозділів №25 та 1, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області - всього 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.
Гасіння пожежі утруднювалось складною болотистою місцевістю, важко було дістатись до осередку пожежі.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:52, ліквідація пожежі зафіксована о 17:06.
Причина пожежі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці та інспектори Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Для її ліквідації направлено вогнеборців міських пожежних підрозділів №25 та 1, оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС області - всього 3 одиниці техніки та 11 рятувальників.
Гасіння пожежі утруднювалось складною болотистою місцевістю, важко було дістатись до осередку пожежі.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 15:52, ліквідація пожежі зафіксована о 17:06.
Причина пожежі встановлюється, на місці події працюють правоохоронці та інспектори Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області.
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