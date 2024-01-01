Скільки волиняни донатять на ЗСУ в місяць: результати опитування

Скільки волиняни донатять на ЗСУ в місяць: результати опитування
Скільки волиняни донатять у місяць на Збройні сили України – з'ясовував в опитуванні у телеграм-каналі сайт новин Луцька та Волині «Конкурент».

Серед варіантів відповідей читачам пропонувалися такі:

до 100 гривень,
до 500 гривень,
до 1000 гривень,
до 2000 гривень,
до 4000 гривень,
до 10000 гривень,
від 20000 до 40000 гривень,
понад 40000 гривень,
не доначу.

За результатами голосування, яке тривало із 3 до 8 квітня, 26% респондентів донатять на місяць для ЗСУ до 500 гривень. 18% донатять до однієї тисячі гривень, стільки ж само (18%) вказали, що не донатять взагалі.

17% відповіли, що на підтримку ЗСУ виділяють на місяць до 100 гривень.

10% респондентів донатять до 2 тисяч гривень на місяць.

Лише 2% опитаних відповіли, що сума їхньої фінансової підтримки ЗСУ на місяць складає від 20 до 40 тисяч гривень.

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Теги: данати, ЗСУ, волиняни
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