8 квітня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд

8 квітня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
8 квітня синоптики у Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря.

За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°﻿С, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.

Ці показники на 0,5°﻿С перевищили рекордне значення 1986 року. Тоді температура повітря була 24,5 °﻿С.

Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку

16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.

2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°﻿С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.

До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°﻿С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°﻿С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°﻿С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°﻿С.

Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.

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Теги: температурний рекорд, Луцьк
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