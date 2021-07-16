8 квітня у Луцьку зафіксували черговий температурний рекорд
Сьогодні, 10:53
8 квітня синоптики у Луцьку зафіксували черговий рекорд максимальної температури повітря.
За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°С, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Ці показники на 0,5°С перевищили рекордне значення 1986 року. Тоді температура повітря була 24,5 °С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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За даними спостережень метеостанції, максимальна температура повітря в Луцьку цього дня становила 25,0°С, повідомили в обласному центрі з гідрометеорології, пише Суспільне.
Ці показники на 0,5°С перевищили рекордне значення 1986 року. Тоді температура повітря була 24,5 °С.
Що відомо про попередні температурні рекорди у Луцьку
16 березня 2024 року стовпчики термометрів піднялися до +14,0°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1983 році.
2 квітня в обласному центрі Волині синоптики зафіксували черговий температурний максимум. Стовпчики термометрів показали +24,5°С. Це був четвертий температурний рекорд поспіль.
До цього синоптики повідомляли, що рекордною температура також була 30 і 31 березня. 30 березня стовпчики термометрів показували +23,5°С. Попереднє рекордне значення цього дня фіксували у 1947 році, тоді було +21,4°С, а 31 березня температура повітря в Луцьку перевищила на 2,9°С рекордне значення 1968 року і склала +24,6°С.
Довідково: у Волинському обласному гідрометеоцентрі, спостереження на метеостанції Луцька ведуться із 1947 року.
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