Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів

Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику та лікарю ВЛК на Чернігівщині, які сприяли ухиленню чоловіків від призову на службу під час мобілізації.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП.
Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів

Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України).
Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів

За даними слідства, начальник ВЛК через пособника – ексначальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду.
Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів

Ці кошти призначалися за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку. У подальшому чоловік міг безперешкодно виїхати за межі країни.

Крім того, встановлені факти сприяння підозрюваних мешканцям м. Чернігова в ухиленні від призову на службу під час мобілізації.

Начальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ексочільнику ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Вилучені у нього під час обшуків майже 1 млн доларів США за клопотанням прокурорів арештовані та передані в АРМА.

Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Чернігівській області.

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Теги: корупція, Україна
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