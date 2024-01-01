Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику та лікарю ВЛК на Чернігівщині, яківід призову на службу під час мобілізації.Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП.Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, начальник ВЛК через пособника – ексначальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду.Ці кошти призначалися за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку. У подальшому чоловік міг безперешкодно виїхати за межі країни.Крім того, встановлені факти сприяння підозрюваних мешканцям м. Чернігова в ухиленні від призову на службу під час мобілізації.Начальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Раніше ексочільнику ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Вилучені у нього під час обшуків майже 1 млн доларів США за клопотанням прокурорів арештовані та передані в АРМА.Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Чернігівській області.