Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів
Сьогодні, 13:19
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику та лікарю ВЛК на Чернігівщині, які сприяли ухиленню чоловіків від призову на службу під час мобілізації.
Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП.
Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, начальник ВЛК через пособника – ексначальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду.
Ці кошти призначалися за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку. У подальшому чоловік міг безперешкодно виїхати за межі країни.
Крім того, встановлені факти сприяння підозрюваних мешканцям м. Чернігова в ухиленні від призову на службу під час мобілізації.
Начальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше ексочільнику ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Вилучені у нього під час обшуків майже 1 млн доларів США за клопотанням прокурорів арештовані та передані в АРМА.
Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Чернігівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомлено про підозру начальнику ВЛК Чернігівського обласного ТЦК та СП і лікарю ВЛК Чернігівського об’єднаного міського ТЦК та СП.
Їм інкриміновано одержання неправомірної вигоди, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 3 ст. 332 КК України).
За даними слідства, начальник ВЛК через пособника – ексначальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП одержав від військовозобов’язаного неправомірну вигоду.
Ці кошти призначалися за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку. У подальшому чоловік міг безперешкодно виїхати за межі країни.
Крім того, встановлені факти сприяння підозрюваних мешканцям м. Чернігова в ухиленні від призову на службу під час мобілізації.
Начальника ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП затримано та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше ексочільнику ВЛК Чернігівського ОТЦК та СП повідомлено про підозру, він перебуває під вартою. Вилучені у нього під час обшуків майже 1 млн доларів США за клопотанням прокурорів арештовані та передані в АРМА.
Досудове розслідування та оперативний супровід - УСБУ в Чернігівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Звільнили командувачів ОК «Південь» та «Захід»: серед них – волинянин, Герой України Андрій Ковальчук, – ЗМІ
Сьогодні, 13:32
Керівник ВЛК на Чернігівщині налагодив схему для ухилянтів
Сьогодні, 13:19
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 9 – 14 квітня
Сьогодні, 13:00
Культурне Укриття обладнали оснащенням від House of Europe
Сьогодні, 12:59
Луцька поліція оголосила в розшук гастролера з Житомирщини
Сьогодні, 12:51