Волинян попередили про заморозки
Сьогодні, 14:26
Ще 13-14 квітня територія Волині буде під впливом Азорського антициклону. Зберігатиметься переважно суха погода.
Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла, повідомляє у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Проте, з наступного тижня очікується перебудова синоптичних процесів. В першій половині тижня переважатимуть повітряні маси із заходу, в другій половині – з північною складовою.
Стане прохолодніше.
Йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Температура повітря 15-16 квітня вночі 5-10° тепла, вдень – 10-15°.
З 17 квітня зниження – вночі до 0-5° тепла, вдень не перевищить 6-11° тепла.
У ранкові години варто очікувати заморозки на ґрунті, в окремі дні – в повітрі.
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Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла, повідомляє у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Проте, з наступного тижня очікується перебудова синоптичних процесів. В першій половині тижня переважатимуть повітряні маси із заходу, в другій половині – з північною складовою.
Стане прохолодніше.
Йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.
Температура повітря 15-16 квітня вночі 5-10° тепла, вдень – 10-15°.
З 17 квітня зниження – вночі до 0-5° тепла, вдень не перевищить 6-11° тепла.
У ранкові години варто очікувати заморозки на ґрунті, в окремі дні – в повітрі.
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