Волинян попередили про заморозки

переважно суха погода.



Температура вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла, повідомляє у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Проте, з наступного тижня очікується перебудова синоптичних процесів. В першій половині тижня переважатимуть повітряні маси із заходу, в другій половині – з північною складовою.



Стане прохолодніше.



Йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.



Температура повітря 15-16 квітня вночі 5-10° тепла, вдень – 10-15°.



З 17 квітня зниження – вночі до 0-5° тепла, вдень не перевищить 6-11° тепла.



У ранкові години варто очікувати заморозки на ґрунті, в окремі дні – в повітрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ще 13-14 квітня територія Волині буде під впливом Азорського антициклону. ЗберігатиметьсяТемпература вночі 7-12° тепла, вдень 18-23° тепла, повідомляє у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.Проте, з наступного тижня очікується перебудова синоптичних процесів. В першій половині тижня переважатимуть повітряні маси із заходу, в другій половині – з північною складовою.Стане прохолодніше.Йтимуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.Температура повітря 15-16 квітня вночі 5-10° тепла, вдень – 10-15°.З 17 квітня зниження – вночі до 0-5° тепла, вдень не перевищить 6-11° тепла.У ранкові години варто очікувати заморозки на ґрунті, в окремі дні – в повітрі.

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