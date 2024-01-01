У Луцьку судили зрадника із «днр»: що вирішила Феміда

За державну зраду у Луцьку працівника «міністерства днр» засудили до 15 років позбавлення волі.Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури суд визнав 52-річного жителя одного з сіл Волноваського району Донецької області(ч. 2 ст. 111 КК України).Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі із позбавленням на три роки права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, органах державного управління і контролю, підприємствах і організаціях державної та комунальної власності, а також із конфіскацією майна.Окрім того, засудженого позбавлено спеціального звання «старший прапорщик служби цивільного захисту».Прокурори в суді довели, що після окупації Волновахи російськими військами командир відділення однієї з частин 11 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, підтримуючи проросійські ідеї, перейшов на бік ворога, зрадив Присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та погодився обійняти посаду командира відділення в «государственном бюджетном учреждении «пожарно-спасательный отряд г. Волноваха министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий днр».Працюючи у псевдооргані, він надавав окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просував ідеї проросійської спрямованості.Окрім того, для подальшого встановлення у Волноваському районі Донецької області окупаційної влади, штучного створення у мешканців хибних уявлень про добрі наміри окупаційних військ та незворотного і стабільного існування на території влади рф та ідей «руского міра», «командир відділення» брав участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят.Спеціальне досудове розслідування: ТУ ДБР у Львові.