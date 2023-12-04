Ковзани вікінгів на Волині: унікальні знахідки археологів
Сьогодні, 17:52
Керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк продемонстрував фото знахідки колег із Йорку – ковзани варягів Х століття разом із відреставрованим шкіряним взуттям.
Про це він написав у фейсбуці.
Науковець розповів про подібні знахідки у Володимирі під час виконання рятівних археологічних робіт на місці будівництва укриття для школи-гімназії.
«Загалом не відкидаючи варязький слід у винайденні такого способу пересування (Скандинавія все ж таки) однією із дискусійних проблем залишається спосіб кріплення ковзана до взуття.
Комплект ковзанів (7 зразків, в тому числі і парні) з об’єкту п.п. ХІІ ст. та ще 4 зразки з інших об’єктів ХІ, ХІ-ХІІ та ХІІ-ХІІІ ст. можуть значно наблизити вирішення цього цікавого питання адже мають явні ознаки використання», – йдеться у дописі.
Довідково:
Дослідження проведено весною 2023 року на замовлення Ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради ДП «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Заповідником «Стародавній Володимир» та Спілкою археологів України.
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Про це він написав у фейсбуці.
Науковець розповів про подібні знахідки у Володимирі під час виконання рятівних археологічних робіт на місці будівництва укриття для школи-гімназії.
«Загалом не відкидаючи варязький слід у винайденні такого способу пересування (Скандинавія все ж таки) однією із дискусійних проблем залишається спосіб кріплення ковзана до взуття.
Комплект ковзанів (7 зразків, в тому числі і парні) з об’єкту п.п. ХІІ ст. та ще 4 зразки з інших об’єктів ХІ, ХІ-ХІІ та ХІІ-ХІІІ ст. можуть значно наблизити вирішення цього цікавого питання адже мають явні ознаки використання», – йдеться у дописі.
Довідково:
Дослідження проведено весною 2023 року на замовлення Ліцею імені Олександра Цинкаловського Володимирської міської ради ДП «Охоронна археологічна служба України» Інституту археології НАН України спільно із Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Заповідником «Стародавній Володимир» та Спілкою археологів України.
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