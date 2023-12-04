Ковзани вікінгів на Волині: унікальні знахідки археологів

Керівник Волинської археологічної експедиціїпродемонстрував фото знахідки колег із Йорку – ковзани варягів Х століття разом із відреставрованим шкіряним взуттям.Про це він написав у фейсбуці.Науковець розповів про подібні знахідки у Володимирі під час виконання рятівнихна місці будівництва укриття для школи-гімназії.«Загалом не відкидаючи варязький слід у винайденні такого способу пересування (Скандинавія все ж таки) однією із дискусійних проблем залишається спосіб кріплення ковзана до взуття.Комплект ковзанів (7 зразків, в тому числі і парні) з об’єкту п.п. ХІІ ст. та ще 4 зразки з інших об’єктів ХІ, ХІ-ХІІ та ХІІ-ХІІІ ст. можуть значно наблизити вирішення цього цікавого питання адже мають явні ознаки використання», – йдеться у дописі.