У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
В обласному центрі Волині сьогодні, 12 квітня, попрощалися з полеглим військовослужбовцем Максимом Устимчуком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

У кафедральному соборі Святої Трійці 12 квітня провели в останню дорогу воїна Максима Устимчука. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Терни Донецької області.
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк й заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

Поховали Героя на кладовищі у селі Боголюби.
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку


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Теги: загиблі, війна
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