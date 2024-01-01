У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку

В обласному центрі Волині сьогодні, 12 квітня, попрощалися з полеглим військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.У кафедральному соборі Святої Трійці 12 квітня провели в останню дорогу воїна Максима Устимчука. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Терни Донецької області.Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та зпід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і заступник Луцького міського головий заступник голови Волинської обласної радиПоховали Героя на кладовищі у селі Боголюби.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді