У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
Сьогодні, 18:38
В обласному центрі Волині сьогодні, 12 квітня, попрощалися з полеглим військовослужбовцем Максимом Устимчуком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У кафедральному соборі Святої Трійці 12 квітня провели в останню дорогу воїна Максима Устимчука. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк й заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
Поховали Героя на кладовищі у селі Боголюби.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.
У кафедральному соборі Святої Трійці 12 квітня провели в останню дорогу воїна Максима Устимчука. Житель Луцької громади загинув від рук російських агресорів в районі населеного пункту Терни Донецької області.
Устимчук Максим Васильович (08.10.1998 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із духовенством, родиною, бойовими побратимами та небайдужими громадянами долучилися і заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк й заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
Поховали Героя на кладовищі у селі Боголюби.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!», - зазначили у міськраді
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку віддали останню шану Героєві Максиму Устимчуку
Сьогодні, 18:38
Винуватець п’яної аварії у Луцьку отримав 6 років за ґратами
Сьогодні, 18:16
Ковзани вікінгів на Волині: унікальні знахідки археологів
Сьогодні, 17:52