Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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