Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.
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