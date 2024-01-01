Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 17-19°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°.

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