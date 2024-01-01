Чи діятимуть при школах Луцька дитячі літні табори
Сьогодні, 21:45
До війни в Луцьку при школах організовували табори, в яких діти проводили дозвілля після закінчення навчального року. Однак напад агресора на нашу державу змінив ситуацію.
Відтепер головним критерієм під час планування роботи педагогів та організації дозвілля учнів є безпека. Чи діятимуть пришкільні табори для дітей у 2024 році у Луцьку, журналісти ВСН поцікавилися у головного освітанина міста Віталія Бондаря.
За його словами, поки що це питання вивчається і остаточне рішення буде прийнято ближче до травня.
«Поки що питання вирішується, питання у безпековій ситуації, є ще інші фактори, тому будемо радитися, орієнтовно до травня питання буде вирішено», - сказав Віталій Бондар.
На запитання, чи зможе міська влада подбати про безпеку у разі того, якщо організують пришкільні табори, Віталій Бондар ствердно відповів ствердно.
«Якщо міська влада здатна забезпечити безпеку під час освітнього процесу, то, відповідно, і на час пришкільних таборів здатна на це», - зазначив він.
До слова, Віталій Бондар пояснив, що пришкільних таборів у Луцьку не було вже багато років, спочатку у зв’язку з пандемією, а потім через війну. Загалом літніх таборів при школах Луцька не було уже близько п'яти років.
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Відтепер головним критерієм під час планування роботи педагогів та організації дозвілля учнів є безпека. Чи діятимуть пришкільні табори для дітей у 2024 році у Луцьку, журналісти ВСН поцікавилися у головного освітанина міста Віталія Бондаря.
За його словами, поки що це питання вивчається і остаточне рішення буде прийнято ближче до травня.
«Поки що питання вирішується, питання у безпековій ситуації, є ще інші фактори, тому будемо радитися, орієнтовно до травня питання буде вирішено», - сказав Віталій Бондар.
На запитання, чи зможе міська влада подбати про безпеку у разі того, якщо організують пришкільні табори, Віталій Бондар ствердно відповів ствердно.
«Якщо міська влада здатна забезпечити безпеку під час освітнього процесу, то, відповідно, і на час пришкільних таборів здатна на це», - зазначив він.
До слова, Віталій Бондар пояснив, що пришкільних таборів у Луцьку не було вже багато років, спочатку у зв’язку з пандемією, а потім через війну. Загалом літніх таборів при школах Луцька не було уже близько п'яти років.
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