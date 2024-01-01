Чи діятимуть при школах Луцька дитячі літні табори

Чи діятимуть при школах Луцька дитячі літні табори
До війни в Луцьку при школах організовували табори, в яких діти проводили дозвілля після закінчення навчального року. Однак напад агресора на нашу державу змінив ситуацію.

Відтепер головним критерієм під час планування роботи педагогів та організації дозвілля учнів є безпека. Чи діятимуть пришкільні табори для дітей у 2024 році у Луцьку, журналісти ВСН поцікавилися у головного освітанина міста Віталія Бондаря.

За його словами, поки що це питання вивчається і остаточне рішення буде прийнято ближче до травня.

«Поки що питання вирішується, питання у безпековій ситуації, є ще інші фактори, тому будемо радитися, орієнтовно до травня питання буде вирішено», - сказав Віталій Бондар.

На запитання, чи зможе міська влада подбати про безпеку у разі того, якщо організують пришкільні табори, Віталій Бондар ствердно відповів ствердно.

«Якщо міська влада здатна забезпечити безпеку під час освітнього процесу, то, відповідно, і на час пришкільних таборів здатна на це», - зазначив він.

До слова, Віталій Бондар пояснив, що пришкільних таборів у Луцьку не було вже багато років, спочатку у зв’язку з пандемією, а потім через війну. Загалом літніх таборів при школах Луцька не було уже близько п'яти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шкільні табори, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мільйон зарплати, купа нерухомості та сонячні електростанції: що у декларації Підгайцівського голови Семенюка
Сьогодні, 22:44
На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик
Сьогодні, 22:01
Чи діятимуть при школах Луцька дитячі літні табори
Сьогодні, 21:45
Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинян попередили про заморозки Волинян попередили про заморозки
Сьогодні, 14:26
Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках Озеленення Луцька: як комунальники наводять лад на клумбах і в парках
Сьогодні, 10:28
12 квітня на Волині: гортаючи календар 12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мільйон зарплати, купа нерухомості та сонячні електростанції: що у декларації Підгайцівського голови Семенюка
Сьогодні, 22:44
 0
На Волині у річці Стохід потонув 7-річний хлопчик
Сьогодні, 22:01
 0
Чи діятимуть при школах Луцька дитячі літні табори
Сьогодні, 21:45
 0
Як та з ким проводить дозвілля Митрополит Луцький та Волинський Михаїл
Сьогодні, 21:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Микола Ковба
Сьогодні, 20:38
 0
Медіа
відео
1/8