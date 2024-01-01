Курс долара в Україні 13 квітня: з'явився прогноз, що буде з валютою сьогодні

Олексій Козирєв.



"Здебільшого, цінники продажу американської валюти цими вихідними матимуть тенденцію до зростання до цілі в 40 гривень. Але це ситуативні коливання котирувань міжбанку, накладені на готівковий ринок, і говорити про глобальні тенденції девальвації гривні поки явно не варто", - зазначив експерт, передає



Що стосується вартості євровалюти, то курс євро 13 квітня буде в межах цінників: приймання - від 41,90 до 42,60 грн/євро і продаж - від 42,70 до 42,95 грн/євро, вважає Козирєв.



За його прогнозом, в умовах підвищеної турбулентності власники обмінників не готові особливо ризикувати, і встановлять спред між купівлею і продажем долара в межах 20-30 копійок, а євро - в межах 20-40 копійок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Курс долара в Україні в більшості обмінників фінкомпаній у суботу, 13 квітня, буде в межах коридору: приймання - від 39,00 до 39,30 грн/дол. і продаж - від 39,50 до 39,85 грн/дол., прогнозує аналітик"Здебільшого, цінники продажу американської валюти цими вихідними матимуть тенденцію до зростання до цілі в 40 гривень. Але це ситуативні коливання котирувань міжбанку, накладені на готівковий ринок, і говорити про глобальні тенденції девальвації гривні поки явно не варто", - зазначив експерт, передає УНІАН Що стосується вартості євровалюти, то курс євро 13 квітня буде в межах цінників: приймання - від 41,90 до 42,60 грн/євро і продаж - від 42,70 до 42,95 грн/євро, вважає Козирєв.За його прогнозом, в умовах підвищеної турбулентності власники обмінників не готові особливо ризикувати, і встановлять спред між купівлею і продажем долара в межах 20-30 копійок, а євро - в межах 20-40 копійок.

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