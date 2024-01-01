Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 квітня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 16 квітня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 13-15°.
Область
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вдень місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 10-15°.
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