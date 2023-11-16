Віталій Кварцяний оцінив шанси збірної України на Євро-2024





Один із найдосвідченіших українських тренерів Віталій Кварцяний поділився із Сергія Реброва у груповому раунді.



На думку колишнього тренера луцької "Волині", готуючись до чемпіонату Європи, нашій команді слід зважати на багато особливостей у грі суперників.



Кварцяний назвав Румунію - непоступливою командою.



"Навіть враховуючи давні часи, коли у її складі блискуче грали такі зірки, як Флоря Думітраке, Георге Хаджи, Маріуш Лекетуш, Флорін Редучою, Дан Петреску та інші. Вони були гармонійними гравцями для своєї збірної: вміли відмінно поводитись з м’ячем, та й були атлетами. Усі відзначалися міццю та високою майстерністю. Свого часу бухарестська «Стяуа», у складі якої вдало грав згаданий Лекетуш, виграла Кубок чемпіонів. Це було у 1986-му – до речі, через п’ять днів після того, як київське «Динамо» завоювало інший почесний трофей – Кубок кубків. Що й казати, майстерне було покоління! Втім, притаманні румунській нації гарні футбольні якості нікуди не пропали, адже у них вони в генах. Про це можу казати із впевненістю, адже в мене у «Волині» грало чимало румунів. Всі – кваліфіковані і талановиті гравці", - сказав тренер з Луцька.



Збірну Словаччини Віталій Володимирович вважає більш силовою, атлетичною командою, в якій є гравці, які все одно на фоні своєї потужності виглядають добре і в інших компонентах футболу.



"Я завжди вважав, якщо у команди відшліфована швидкісна техніка, то ці футболісти дуже сильні. У суперництві з ними важко вигравати верхову боротьбу, яку ми програємо у центрі поля. Зі словаками буде непросто й в інших ігрових епізодах. Скажімо, ти обіграв суперника і почав відриватися, однак тому чи іншому гравцеві збірної Словаччини достатньо прискоритися на кілька кроків, аби настигнути, вибити м’яча чи поставити корпус. Тож з цією збірною не може бути простої гри. У її складі є достатньо кваліфікованих виконавців – Юрай Куцка, Станіслав Лоботка, Роберт Мак. Всі вони набули досвіду у виступах за кордоном", - зазначив Кварцяний.



На завершення представник Волині охарактеризував фаворита групи збірну Бельгії.



"Бельгійці – це своєрідний симбіоз двох інших наших суперників – румунів і словаків. Нинішнє покоління збірної Бельгії зараз трохи міняється. З’являються нові гравці, і це вже не та плеяда, яка була раніше, коли бельгійська національна команда займала провідне місце у Європі – маю на увазі Тібо Куртуа, Ромелу Лукаку, Кевіна Де Брюйне, Акселя Вітселя. Усім їм вже за тридцять. У своїй відбірковій групі Бельгія посіла перше місце, впродовж усієї турнірної дистанції перебуваючи в лідерах", - резюмував Віталій Кварцяний.



На думку коуча з Луцька, чим вище за класом суперник, тим більше налаштовується і мотивується на нього збірна України. В іграх з такими наша команда не виглядає хлопчиком для биття. А якщо підопічним Реброва вдасться збільшити досвід у товариських матчах з Німеччиною, Польщею та Молдовою, які вони проводитимуть у червні, то це перед стартом Євро-2024 буде вельми важливо.



"Саме у цих іграх тренерський штаб може спробувати випробувати ту чи іншу тактику. І навіть якщо наша збірна програє у якомусь матчі, це не так важливо. Її рейтинг від цього не зіпсується, а от користь і підгрунтя для роздумів будуть. Тож є надія, що цей самий рейтинг поліпшиться в офіційних матчах європейської першості.Думаю, що своєрідним лакмусовим папірцем можливостей збірної України може слугувати її останній поєдинок з Італією. З цією командою ми зіграли досить впевнено, і її гравці нас боялися. У кінці матчу Україна так загнала італійців, що вони вибивали м’яч, куди хотіли.

Варто було подивитись на обличчя їх наставника Лучано Спаллетті, щоб зрозуміти: людина перебувала у такому стресі, що, мабуть, жалкувала про те, що пішла з «Наполі». Якби Італія тоді програла Україні, то мабуть, його портрети почали б спалювати (сміється). Всі ми пам’ятаємо, як арбітр не дав пенальті за очевидне порушення правил у штрафному майданчику на Михайлові Мудрику. Проте наші хлопці із збірної – молодці, перемогами у двох поєдинках плей-оф кваліфікації над боснійцями і ісландцями довели, що по праву заслужили грати на континентальній першості. Бажаємо Україні виступити в ній якомога краще", - сказав Кварцяний.

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