Волинське підприємство постачатиме хліб для ЗСУ

Волинське підприємство постачатиме хліб для ЗСУ
Державний оператор тилу (DOT) повідомив, що уклав договори на постачання хліба та хлібобулочних виробів для Збройних Сил України. Законтрактовані компанії - українські виробники, які давно на ринку та, зокрема, постачають у великі торговельні мережі.

В аукціонах взяв участь 21 постачальник. У результаті було укладено договори на суму 458 млн грн із 8 виробниками. Один із виробників, з якими уклали договори, - компанія з Волині, - пише "Кореспондент".

Йдеться про ПрАТ Теремно Хліб (ТМ Теремно Хліб).

Також договори про постачання уклали з такими підприємствами:

ТОВ Золотий коровай (Торгова марка (ТМ) Хліб Житомира),
ТДВ Запорізький хлібозавод №3 (ТМ Хлібодар),
ТОВ Батьківський хліб (ТМ Світ хліба),
ТОВ Чернівецький хлібокомбінат (ТМ Перший хліб),
ТОВ Черкасихліб (ТМ Формула смаку),
ПрАТ Концерн Хлібпром (ТМ Вінницяхліб, Bandinelli, TM 2go, GRILL&BAKERY, Люблянна, Джуні, Agrola),
ТДВ Запорізький хлібозавод №5 (ТМ Хлібодар).

У DOT зазначили, що хліб та хлібобулочні вироби - одна з категорій, яка буде закуповуватись для військовослужбовців окремо від каталогу продуктів харчування. Такий підхід допоможе вирішити одразу дві проблеми: якість продукції та керованість системи в цілому.

Постачання від законтрактованих компаній розпочнеться з кінця квітня та здійснюватиметься за моделлю виробник - військова частина.

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Теги: ЗСУ, постачання, продукти, хліб, Теремно
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