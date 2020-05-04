Волинське підприємство постачатиме хліб для ЗСУ
Сьогодні, 22:21
Державний оператор тилу (DOT) повідомив, що уклав договори на постачання хліба та хлібобулочних виробів для Збройних Сил України. Законтрактовані компанії - українські виробники, які давно на ринку та, зокрема, постачають у великі торговельні мережі.
В аукціонах взяв участь 21 постачальник. У результаті було укладено договори на суму 458 млн грн із 8 виробниками. Один із виробників, з якими уклали договори, - компанія з Волині, - пише "Кореспондент".
Йдеться про ПрАТ Теремно Хліб (ТМ Теремно Хліб).
Також договори про постачання уклали з такими підприємствами:
ТОВ Золотий коровай (Торгова марка (ТМ) Хліб Житомира),
ТДВ Запорізький хлібозавод №3 (ТМ Хлібодар),
ТОВ Батьківський хліб (ТМ Світ хліба),
ТОВ Чернівецький хлібокомбінат (ТМ Перший хліб),
ТОВ Черкасихліб (ТМ Формула смаку),
ПрАТ Концерн Хлібпром (ТМ Вінницяхліб, Bandinelli, TM 2go, GRILL&BAKERY, Люблянна, Джуні, Agrola),
ТДВ Запорізький хлібозавод №5 (ТМ Хлібодар).
У DOT зазначили, що хліб та хлібобулочні вироби - одна з категорій, яка буде закуповуватись для військовослужбовців окремо від каталогу продуктів харчування. Такий підхід допоможе вирішити одразу дві проблеми: якість продукції та керованість системи в цілому.
Постачання від законтрактованих компаній розпочнеться з кінця квітня та здійснюватиметься за моделлю виробник - військова частина.
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В аукціонах взяв участь 21 постачальник. У результаті було укладено договори на суму 458 млн грн із 8 виробниками. Один із виробників, з якими уклали договори, - компанія з Волині, - пише "Кореспондент".
Йдеться про ПрАТ Теремно Хліб (ТМ Теремно Хліб).
Також договори про постачання уклали з такими підприємствами:
ТОВ Золотий коровай (Торгова марка (ТМ) Хліб Житомира),
ТДВ Запорізький хлібозавод №3 (ТМ Хлібодар),
ТОВ Батьківський хліб (ТМ Світ хліба),
ТОВ Чернівецький хлібокомбінат (ТМ Перший хліб),
ТОВ Черкасихліб (ТМ Формула смаку),
ПрАТ Концерн Хлібпром (ТМ Вінницяхліб, Bandinelli, TM 2go, GRILL&BAKERY, Люблянна, Джуні, Agrola),
ТДВ Запорізький хлібозавод №5 (ТМ Хлібодар).
У DOT зазначили, що хліб та хлібобулочні вироби - одна з категорій, яка буде закуповуватись для військовослужбовців окремо від каталогу продуктів харчування. Такий підхід допоможе вирішити одразу дві проблеми: якість продукції та керованість системи в цілому.
Постачання від законтрактованих компаній розпочнеться з кінця квітня та здійснюватиметься за моделлю виробник - військова частина.
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