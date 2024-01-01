16 квітня на Волині: гортаючи календар

16 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст "Волині" Ярослав Кінаш.

Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського (на фото), журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.

Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.

Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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