16 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні святкують день народження громадська діячка Тетяна Дружинович, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст "Волині" Ярослав Кінаш.
Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського (на фото), журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові
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Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського (на фото), журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.
Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.
Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові
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