16 квітня на Волині: гортаючи календар

Тетяна Дружинович, ексдепутат Луцької міської ради Юрій Вега та колишній футболіст "Волині" Ярослав Кінаш.



Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони Сергія Хомінського (на фото), журналістів Вікторії Чубарко та Вікторії Зилінської.



Окрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста Львова Олега Самчука.



Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.



Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні святкують день народження громадська діячка, ексдепутат Луцької міської радита колишній футболіст "Волині"Також день народження 16 квітня у прес-офіцера 100-ї Волинської бригади територіальної оборони, журналістівтаОкрім того, сьогодні особисте свято у в.о. керівника Першого територіального медичного об'єднання міста ЛьвоваВітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття й достатку.Іменинникам цього дня – чоловікам, які носять ім’я Микита, – бажаємо радості від життя та любові

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