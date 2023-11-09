На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук
15 квітень, 23:10
Сумна звістка знову сколихнула Волинь. На війні з російськими окупантами загинув ще один військовослужбовець з області.
Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України
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Про це повідомили у Затурцівській громаді.
"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України
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