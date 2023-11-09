На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук

На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук
Сумна звістка знову сколихнула Волинь. На війні з російськими окупантами загинув ще один військовослужбовець з області.

Про це повідомили у Затурцівській громаді.

"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України

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Теги: війна, смерть, загибель, воїн, Герой, Волинь, Затурці, Губин
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На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук
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