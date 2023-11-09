На Харківщині загинув воїн з Волині Віталій Каліщук





Про це повідомили у Затурцівській громаді.



"Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сумна звістка знову сколихнула Волинь. На війні з російськими окупантами загинув ще один військовослужбовець з області.Про це повідомили у Затурцівській громаді."Небесне військо поповнилось ще одним Героєм України

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