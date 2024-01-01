У ПАРЄ дійшли висновку, що російські НПЗ - легітимна ціль України, – ЗМІ

У ПАРЄ дійшли висновку, що російські НПЗ - легітимна ціль України, – ЗМІ
Юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) схвалив правки до проєкту резолюції, що підтверджує - російська нафтопереробна галузь є легітимною ціллю для України.

Відповідний документ тепер мають винести на голосування. Про це йдеться у проєкті резолюції, повідомляє "Кореспондент".

Доходи від експорту нафти залишаються основним джерелом державного бюджету РФ, вважають члени комітету. У зв'язку з цим, вони додали поправку, що російські нафтопереробні заводи та нафтоекспортні об’єкти слід вважати законними військовими цілями для Збройних сил України.

Представники української делегації розповіли, що резолюцію планують винести на голосування 17 квітня.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що 12 квітня чотири безпілотники атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів в Ростовській області РФ.

Додамо, що за словами голови українського МЗС Дмитра Кулеби, Україна може дослухатися до прохання партнерів про припинення ударів по російських НПЗ, які непокоять главу Пентагона Ллойда Остіна, якщо союзники зможуть знайти системи протиповітряного захисту для України.

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Теги: Україна, війна, НПЗ, росія
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