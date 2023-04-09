На війні загинув відомий волонтер та активіст, який працював у фонді Притули





Про це повідомила його сестра Марина, - передає



Вона зазначила, що про місце та час прощання повідомить пізніше, і попросила не турбувати родину.



Павло Петриченко був громадським активістом, зокрема належав до засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» Брав участь у багатьох акціях та ініціативах. Також працював проєктним менеджером у Фонді Сергія Притули та очолював штаб майбутньої партії Притули, про створення якої так і не оголосили через початок повномасштабного вторгнення.



У березні він створив петицію із закликом обмежити гральний бізнес. Петриченко пояснював, що військовослужбовці, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом упоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.



Менш як за чотири години петиція набрала 25 тисяч необхідних голосів. Президент Володимир Зеленський розглянув її та доручив відповідним органам зібрати дані про те, чи поширена залежність від азартних ігор серед військових.



Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся з вимогою винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).



Згодом стало відомо, що у Верховній Раді планують передати функції КРАІЛ Міністерству цифрової трансформації. Уже 4 квітня парламентський комітет схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії, а також виступив за посилення контролю над гральним бізнесом.



А втім, у Раді заявили, що КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифрі, як повідомляли раніше, а натомість створять новий орган.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув сержант 59 окремої мотопіхотної бригади та активіст Павло Петриченко. Саме він надав суспільного розголосу проблемі лудоманії серед українських військових та створив на сайті президента петицію із закликом обмежити роботу онлайн-казино, яка зібрала необхідну кількість голосів та запустила законодавчу ініціативу.Про це повідомила його сестра Марина, - передає Громадське Вона зазначила, що про місце та час прощання повідомить пізніше, і попросила не турбувати родину.Павло Петриченко був громадським активістом, зокрема належав до засновників руху «Хто замовив Катю Гандзюк?» Брав участь у багатьох акціях та ініціативах. Також працював проєктним менеджером у Фонді Сергія Притули та очолював штаб майбутньої партії Притули, про створення якої так і не оголосили через початок повномасштабного вторгнення.У березні він створив петицію із закликом обмежити гральний бізнес. Петриченко пояснював, що військовослужбовці, які вже третій рік перебувають на фронті в стресових умовах, є особливо психологічно вразливими. Тому для багатьох із них азартні ігри стають єдиним способом упоратися зі стресом і, як наслідок, швидко викликають дофамінову залежність та послаблюють самоконтроль.Менш як за чотири години петиція набрала 25 тисяч необхідних голосів. Президент Володимир Зеленський розглянув її та доручив відповідним органам зібрати дані про те, чи поширена залежність від азартних ігор серед військових.Водночас голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звернувся з вимогою винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).Згодом стало відомо, що у Верховній Раді планують передати функції КРАІЛ Міністерству цифрової трансформації. Уже 4 квітня парламентський комітет схвалив законопроєкт про ліквідацію Комісії, а також виступив за посилення контролю над гральним бізнесом.А втім, у Раді заявили, що КРАІЛ не підпорядковуватимуть Мінцифрі, як повідомляли раніше, а натомість створять новий орган.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію