Жива музика, смаколики та перекриття вулиці: у волинському місті – свято цвітіння сакур

У місті Горохів відбудеться свято, присвячене цвітінню сакури «Горохів запрошує на цвітіння сакур».Через проведення заходу на одній із вулиць адміністративного центру Горохівської громади обмежать рух авто, - повідомляють на сайті громади.У вівторок, 16 квітня, з 13:00 год до 17:00 обмежать рух автомобільного транспорту по вулиці Шевченка від перехрестя вулиці Лесі Українки до перехрестя вулиці Незалежності у зв’язку із проведенням заходу «Горохів запрошує на цвітіння сакур».Під час заходу буде діяти локація живої інструментальної музики, пленер з місцевими художниками, рожеві смаколики.Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі містечка на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.Як відомо, заклали алею сакур ще у березні 2019 року.