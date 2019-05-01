Жива музика, смаколики та перекриття вулиці: у волинському місті – свято цвітіння сакур

Жива музика, смаколики та перекриття вулиці: у волинському місті – свято цвітіння сакур
У місті Горохів відбудеться свято, присвячене цвітінню сакури «Горохів запрошує на цвітіння сакур».

Через проведення заходу на одній із вулиць адміністративного центру Горохівської громади обмежать рух авто, - повідомляють на сайті громади.

У вівторок, 16 квітня, з 13:00 год до 17:00 обмежать рух автомобільного транспорту по вулиці Шевченка від перехрестя вулиці Лесі Українки до перехрестя вулиці Незалежності у зв’язку із проведенням заходу «Горохів запрошує на цвітіння сакур».

Під час заходу буде діяти локація живої інструментальної музики, пленер з місцевими художниками, рожеві смаколики.

Алея екзотичних дерев знаходиться в центрі містечка на вулиці Шевченка, поблизу будівлі міської ради та райдержадміністрації. Локація вже стала популярною серед місцевих любителів гарних весняних світлин.

Як відомо, заклали алею сакур ще у березні 2019 року.

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Теги: Горохів, сакури, цвітіння
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