На Волині посівна перетнула екватор

На Волині посівна перетнула екватор
Аграрії Волинської області розпочали посів кукурудзи на зерно. Відтак, весняно-польові роботи на Волині перетнули умовний екватор.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

За інформацією обласного департаменту АПР, погодні умови минулого тижня посприяли старту посіву пізніх ярих культур: соняшника та кукурудзи.

Станом на сьогодні в області засіяли 63% від запланованих площ такими культурами, як пшениця, ячмінь, овес, горох, цукровими буряками. Загальною цифрою це 88 тисяч гектарів.

Відзначу, що за цими даними стоїть важка щоденна праця багатьох людей, завдяки яким не лише Волинь буде забезпечена зерном і хлібом. Щира повага волинським аграріям!

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Теги: посівна, Волинь, Юрій Погуляйко
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