Сили ППО знищили 9 з 9 «шахедів»
Сьогодні, 09:15
У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Україну 9 ударними дронами типу Shahed. Протиповітряна оборона Сил оборони знищила всі повітряні цілі.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що окупанти випустили ці дрони із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Усі 9 «шахедів» вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
У Силах оборони півдня додали, що в їхній оперативній зоні вдалося відпрацювати по 4 дронах: 2 збили на Херсонщині, 1 — над Миколаївщиною, ще один — над Дніпропетровщиною. Влучань не допущено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Він зазначив, що окупанти випустили ці дрони із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Усі 9 «шахедів» вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.
У Силах оборони півдня додали, що в їхній оперативній зоні вдалося відпрацювати по 4 дронах: 2 збили на Херсонщині, 1 — над Миколаївщиною, ще один — над Дніпропетровщиною. Влучань не допущено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сили ППО знищили 9 з 9 «шахедів»
Сьогодні, 09:15
На Волині посівна перетнула екватор
Сьогодні, 08:25
Герція не готова передати Україні F-16
Сьогодні, 06:31
Жива музика, смаколики та перекриття вулиці: у волинському місті – свято цвітіння сакур
Сьогодні, 05:28