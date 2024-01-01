Сили ППО знищили 9 з 9 «шахедів»

У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Україну 9 ударними дронами типу Shahed. Протиповітряна оборона Сил оборони знищила всі повітряні цілі.Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУВін зазначив, що окупанти випустили ці дрони із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.Усі 9 «шахедів» вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.У Силах оборони півдня додали, що в їхній оперативній зоні вдалося відпрацювати по 4 дронах: 2 збили на Херсонщині, 1 — над Миколаївщиною, ще один — над Дніпропетровщиною. Влучань не допущено.