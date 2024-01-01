Сили ППО знищили 9 з 9 «шахедів»

Сили ППО знищили 9 з 9 «шахедів»
У ніч проти 16 квітня російські війська атакували Україну 9 ударними дронами типу Shahed. Протиповітряна оборона Сил оборони знищила всі повітряні цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що окупанти випустили ці дрони із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Усі 9 «шахедів» вдалося знищити зусиллями мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України в межах Херсонської, Миколаївської, Хмельницької, Полтавської, Черкаської та Дніпропетровської областей.

У Силах оборони півдня додали, що в їхній оперативній зоні вдалося відпрацювати по 4 дронах: 2 збили на Херсонщині, 1 — над Миколаївщиною, ще один — над Дніпропетровщиною. Влучань не допущено.

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Теги: Україна, росія, війна
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