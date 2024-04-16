США також не будуть збивати дрони над Україною: в Білому домі вбачають «різні картини загроз»





Під час брифінгу у Білому домі про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише



Коли представник преси запитав про те, чи готові США так само збивати дрони над Україною, як це було на Близькому Сході, радник Джо Байдена сказав, що очікував цієї дискусії. Проте "йдеться про різні країни, різний повітряний простір, різні картини загроз".



За словами Кірбі, президент США з самого початку "конфлікту" дав зрозуміти, що Штати не будуть брати участь у бойових діях в Україні. Найкращим рішенням в Білому домі вважають надання зброї та засобів ППО в руки українських військових – проте зараз в адміністрації не можуть цього зробити, бо "немає додаткового фінансування національної безпеки".



Через ризик "ескалації" про відмову збивати дрони над Україною заявили і у Великій Британії.



Україна більш вразлива до ракетних та дронових атак, ніж Ізраїль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки не будуть захищати українське небо від російських ракет та дронів так, як це відбувалося з Ізраїлем під час масованої атаки Ірану.Під час брифінгу у Білому домі про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки, пише LB.ua. Коли представник преси запитав про те, чи готові США так само збивати дрони над Україною, як це було на Близькому Сході, радник Джо Байдена сказав, що очікував цієї дискусії. Проте "йдеться про різні країни, різний повітряний простір, різні картини загроз".За словами Кірбі, президент США з самого початку "конфлікту" дав зрозуміти, що Штати не будуть брати участь у бойових діях в Україні. Найкращим рішенням в Білому домі вважають надання зброї та засобів ППО в руки українських військових – проте зараз в адміністрації не можуть цього зробити, бо "немає додаткового фінансування національної безпеки".Через ризик "ескалації" про відмову збивати дрони над Україною заявили і у Великій Британії.Україна більш вразлива до ракетних та дронових атак, ніж Ізраїль.

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