ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби
Сьогодні, 09:50
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 вояк.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,
танків ‒ 7189 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,
артилерійських систем – 11609 (+16) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).
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Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,
танків ‒ 7189 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,
артилерійських систем – 11609 (+16) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 759 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),
крилаті ракети ‒ 2092 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни ‒ 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,
спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).
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