ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби





Про це повідомив Генштаб.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,



танків ‒ 7189 (+9) од,



бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,



артилерійських систем – 11609 (+16) од,



РСЗВ – 1046 (+0) од,



засоби ППО ‒ 759 (+1) од,



літаків – 347 (+0) од,



гелікоптерів – 325 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),



крилаті ракети ‒ 2092 (+0),



кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,



підводні човни ‒ 1 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,



спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 вояк.Про це повідомив Генштаб.особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,танків ‒ 7189 (+9) од,бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,артилерійських систем – 11609 (+16) од,РСЗВ – 1046 (+0) од,засоби ППО ‒ 759 (+1) од,літаків – 347 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),крилаті ракети ‒ 2092 (+0),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни ‒ 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію