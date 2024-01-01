ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби

ЗСУ ліквідували 920 окупантів протягом доби
Росія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 455 340 вояк.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 455340 (+920) осіб,

танків ‒ 7189 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 13809 (+13) од,

артилерійських систем – 11609 (+16) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 759 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9277 (+11),

крилаті ракети ‒ 2092 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15563 (+53) од,

спеціальна техніка ‒ 1908 (+0).

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Теги: Україна, росія, війна
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